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HBL／國際賽洗禮進化！高苑中鋒目標全勝晉級

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
高苑郭俊言籃下硬起。記者曾思儒／攝影
高苑郭俊言籃下硬起。記者曾思儒／攝影

姊姊是前淡水商工完成連霸的大將郭虹廷，高苑工商三年級中鋒郭俊言今年夏天經過U18亞青賽洗禮，111學年HBL成球隊禁區「門神」，今天複賽首戰也扛住壓力，最後6.8秒兩罰俱中，助隊驚險以76：72逆轉東泰高中。

複賽首戰就繳出20分、16籃板「雙10」數據，郭俊言坦言，有預期碰東泰是場硬戰，但沒想到首節會落後到兩位數，所幸適應對手包夾防守後追回失分，讀秒階段站上罰球線也只有「小緊張」，比想像中更專注。

心理素質變強壯，郭俊言歸功國際賽，「出去一趟，心態、身體對抗都變好，比較敢做動作。」高苑是今年男甲級12強唯一南部代表，郭俊言強調要「捍衛主場」，今天闖過頭關，要繼續朝5戰全勝目標邁進。

郭俊言和姊姊位置同是中鋒，且都有類似的傷病史，郭虹廷國中曾因膝傷休息近一年，郭俊言國三也遇過左膝前十字韌帶斷裂的運動傷害，不過外貌相似的姊弟倆高中都綻放光芒，郭虹廷帶著109學年MVP進入文化大學，國小就有170公分好身材的郭俊言，今年夏天入選U18亞青國手，教頭梁有勝說：「經過國際賽洗禮，俊言自信心提升很多，現在很多動作都敢去做。」

今年已報到200公分的郭俊言，和衛冕軍中鋒鄭名斈是今年兩大長人，但梁有勝不希望旗下大將被外界比較影響，「大家都知道他是今年數一數二球員，不過把自己做好就好，不要因外在迷失。」

東泰沒能把握兩位數領先，教頭高丁國柱直說可惜，他坦言球隊身材不如高苑，備戰複賽前打友誼賽又傷了高三前鋒李君恩，196公分的球隊頭號長人胡舜翔也因練球態度不佳沒帶下高雄，只能靠劉律世和小個子突圍，今天有看到勝利曙光，但最後命中率下滑，錯失拉下「地主」的機會。

高苑郭俊言爭搶籃板。記者曾思儒／攝影
高苑郭俊言爭搶籃板。記者曾思儒／攝影

光芒 淡水商工 高苑工商

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