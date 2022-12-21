HBL／胡瓏貿當目標 松山黃上銘找回信心

揮別預賽24投僅4中低潮，松山高中三年級前鋒黃上銘今天111學年HBL男甲級複賽首戰10投6中，單場14分就超過預賽3戰，助「綠色神盾」以85：56擊敗三重商工，在3位拿過冠軍的學長余純安、胡瓏貿和孫思堯見證下迎接複賽首勝。

余純安、胡瓏貿和孫思堯現都效力高雄的職業球隊，複賽首戰立刻到高雄巨蛋報到，身為HBL男甲級史上唯一拿過3冠的胡瓏貿笑說：「這裡是我主場耶（高雄全家海神隊主場）。」

3位學長和學弟年齡雖有差距，學弟對學長們倒不陌生，黃上銘透露教練黃萬隆都有放過學長影片，自己對同時信義國中的胡瓏貿更有親切感，且兩人位置也相同，「但他比較猛！」黃上銘笑說。

預賽進攻遇低潮，黃上銘坦言專注力不夠，調整心態後從防守做起，平時訓練也多練投籃，找回自信，今天總算發揮。

松山教頭黃萬隆強調，防守做起才是松山球風，比賽中也不斷喊「enjoy the game」的他還自我調侃說：「每個人都說我凶，這不是凶，是要求，高中球員專注力不夠，要去提醒他們。」

黃萬隆從85學年進入松山，率「綠色神盾」已經超過20年，許多子弟兵現在都在職業賽征戰，他也感謝3位學長今天回來為學弟加油，「鼓勵他們和學長學習，挑戰自己。」 松山高三前鋒黃上銘揮別預賽低潮。記者曾思儒／攝影

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