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NBA／尼克2連勝仍充滿隱憂 布朗森腳傷、阿努諾比G3缺席

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿努諾比(右)因腿筋傷將缺席第3戰。 路透社
阿努諾比(右)因腿筋傷將缺席第3戰。 路透社

前兩戰成功捍衛主場，在前往印城客場之際卻面臨傷病麻煩，除了布朗森（Jalen Brunson）因腳傷面臨出賽成疑外，鋒線悍將阿努諾比（OG Anunoby）更是因為左腿筋問題，預計將會缺席；除此之外，羅賓森（Mitchell Robinson）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也都繼續休兵，尼克恐陷入調度捉襟見肘的窘境。

其中，阿努諾比的傷勢可說是牽動甚鉅。就醫學專家指出，一般腿筋傷勢大概平均要休養13天，這意味著阿努諾比不只是缺席第3戰，很可能這輪賽事剩餘比賽都不見得能打。

本季當阿努諾比有出賽時，尼克包含季後賽在內是25勝6敗，勝率超過8成，每場可淨勝高達9.7分；反之，當他缺賽時，尼克僅13勝14敗，場均僅淨勝1.6分。此外，當阿努諾比和布朗森同時出賽時，尼克戰績更是衝到25勝4敗。

尼克季後賽幾乎只動用7人輪替，疲勞與傷勢的累積很可能都是壓垮球隊的稻草之一。

對於球隊面臨傷病以致人手短約問題，被尊稱為「48分鐘的男人」的哈特（Josh Hart）仍舊充滿信心：「我們是一支韌性十足的球隊。我們當然希望全隊都能健康，但當有一個人倒下去時，其他人就會挺身而出。」

一項數據顯示，尼克前一次在第二輪打出2比0開局的時候要追溯到1998-99年賽季，當時他們颳起老八傳奇旋風，一路殺到總冠軍賽。

NBA季後賽

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