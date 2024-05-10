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NBA／記者會傳奇怪呻吟聲 唐西奇笑：希望不是現場直播

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
記者會上突如其來的呻吟聲讓唐西奇一度瞪大眼。 截自記者會影片
記者會上突如其來的呻吟聲讓唐西奇一度瞪大眼。 截自記者會影片

在右膝扭傷和左膝流血的傷勢陰影下，獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）扛起重任，扭轉首戰低迷表現，在第2戰以超過5成命中率攻下29分10籃板7助攻3抄截，還包含命中5記三分球，帶領獨行俠終結雷霆季後賽不敗之身，系列賽扳成1比1平手。

賽後談到這場比賽表現，唐西奇表示：「我認為這是我打過最艱難的比賽之一。我只是全力奮戰，盡我努力去幫助球隊贏得勝利。」

但有趣的是，唐西奇在記者會上受訪時，過程突然響起了奇怪「呻吟聲」，當下讓在場的人都十分尷尬，空氣一度凝結。

唐西奇一開始還瞪大眼睛，思索是哪來的奇怪聲音，之後低頭遮臉忍不住大笑，隨即表示：「希望這不是現場直播！」這番話讓現場媒體哄堂大笑，化解了尷尬氣氛。

NBA季後賽

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