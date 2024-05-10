NBA／系列賽G2心魔！綠衫軍主帥：分析輸球原因做好準備

對於志在奪冠的塞爾蒂克來說，「系列賽G2」顯然成了球隊心魔！

首輪第2戰，塞爾蒂克挾前一場大勝20分的優勢，卻是以10分之差敗給熱火；去年東區冠軍賽第2戰他們也是輸給熱火，連3個系列賽下來，總共在G2淨輸40分。

事實上，塞爾蒂克近3年季後賽在自家球場就沒有討過太多便宜，合計14勝14敗，幾乎是成了他們爭奪金盃的阻礙。

談到這場慘輸24分的戰役，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「騎士的身體對抗性在執行擋拆時做得很棒，完全考驗了我們防守擋拆的能力。這方面我們必須要做得更好才行。就像我曾經說過的，防守端的很多問題都與我們進攻空間有關。」

2022年總冠軍賽第2戰慘敗勇士後，塞爾蒂克隨即在第3戰反彈大勝16分；今年首輪第2戰輸球後，塞爾蒂克下一戰在客場就痛宰熱火20分。馬祖拉也期盼球員能夠有所振作。

「無論贏球還是輸球，我們都要用相同方式去看待。我們會好好觀看整場比賽影片，分析錯誤的地方和值得改進的空間，為下一場比賽做好準備。」馬祖拉說。