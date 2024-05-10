快訊

庫克將達退休年紀…蘋果執行長換誰做？外界都猜後繼人選是他

工作要24小時不關機？中國百度公關副總裁的抖音炎上記

交朋友都在算計！四生肖城府深心機重…雞會挑撥、他踩別人屍體往上爬

NBA／系列賽G2心魔！綠衫軍主帥：分析輸球原因做好準備

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
綠衫軍在主場吞下24分慘敗。 美聯社
綠衫軍在主場吞下24分慘敗。 美聯社

對於志在奪冠的塞爾蒂克來說，「系列賽G2」顯然成了球隊心魔！

首輪第2戰，塞爾蒂克挾前一場大勝20分的優勢，卻是以10分之差敗給熱火；去年東區冠軍賽第2戰他們也是輸給熱火，連3個系列賽下來，總共在G2淨輸40分。

事實上，塞爾蒂克近3年季後賽在自家球場就沒有討過太多便宜，合計14勝14敗，幾乎是成了他們爭奪金盃的阻礙。

談到這場慘輸24分的戰役，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示：「騎士的身體對抗性在執行擋拆時做得很棒，完全考驗了我們防守擋拆的能力。這方面我們必須要做得更好才行。就像我曾經說過的，防守端的很多問題都與我們進攻空間有關。」

2022年總冠軍賽第2戰慘敗勇士後，塞爾蒂克隨即在第3戰反彈大勝16分；今年首輪第2戰輸球後，塞爾蒂克下一戰在客場就痛宰熱火20分。馬祖拉也期盼球員能夠有所振作。

「無論贏球還是輸球，我們都要用相同方式去看待。我們會好好觀看整場比賽影片，分析錯誤的地方和值得改進的空間，為下一場比賽做好準備。」馬祖拉說。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／華盛頓外線爆發聯手唐西奇 獨行俠賞雷霆季後賽首敗

第二輪首戰在客場外線沒太多發揮的獨行俠，第2戰找回準星，全場砍進18顆三分球，其中華盛頓（P.J. Washington）火力爆發一人包辦7顆，與唐西奇（Luka Doncic）分別攻下全隊最高29分

NBA／塞爾蒂克下半場外線熄火 米契爾率騎士客場大勝扳平

今年季後賽還沒在客場贏球的騎士隊，頂著首戰慘輸25分的逆風，今天靠著米契爾（Donovan Mitchell）在下半場狂轟23分，加上綠衫軍三分球18投2中的低迷演出，以118比94爆冷痛宰聯盟龍頭，

NBA／太陽三巨頭慘遭橫掃 主帥佛蓋爾只帶一季就被炒

繼湖人隊主帥漢姆（Darvin Ham）下課之後，太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在歷經首輪慘遭灰狼橫掃的苦果後，也黯然下台一鞠躬。 根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian W

NBA／系列賽G2心魔！綠衫軍主帥：分析輸球原因做好準備

對於志在奪冠的塞爾蒂克來說，「系列賽G2」顯然成了球隊心魔！ 首輪第2戰，塞爾蒂克挾前一場大勝20分的優勢，卻是以10分之差敗給熱火；去年東區冠軍賽第2戰他們也是輸給熱火，連3個系列賽下來，總共

NBA／「籃球之神」喬丹捐千萬美元 建立家鄉第3座醫療診所

61歲的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近期和母親一同出席了家族在北卡羅萊納州所建立的第3座醫療診所開幕儀式，此次他捐贈的金額來到1000萬美元（約台幣3.2億元）。總計在這3家與美國

NBA／尼克再逆轉溜馬收2連勝 布朗森帶傷反攻全場喊MVP

尼克隊昨天對溜馬隊系列賽第2戰，儘管主控布朗森首節就受傷，阿努諾比第3節也因傷提前退場，但布朗森下半場帶傷攻下24分，領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。