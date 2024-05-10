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NBA／太陽三巨頭慘遭橫掃 主帥佛蓋爾只帶一季就被炒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佛蓋爾只帶了太陽一年就下台。 法新社
佛蓋爾只帶了太陽一年就下台。 法新社

繼湖人隊主帥漢姆（Darvin Ham）下課之後，太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在歷經首輪慘遭灰狼橫掃的苦果後，也黯然下台一鞠躬。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，太陽高層決定提前和佛蓋爾分手，同時前公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也傳出成了下一任總教練的熱門人選。

佛蓋爾上季才和太陽簽下5年3120萬美元的合約，冀望他能帶領杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）三巨頭衝向總冠軍。

太陽三巨頭合體後表現不佳。 路透社
太陽三巨頭合體後表現不佳。 路透社

但開季之後，太陽一路走來跌跌撞撞，好不容易才拿到西區第6名的季後賽席次，不用打附加賽，但首輪還是被年輕氣盛的灰狼4戰轟倒，佛蓋爾自然成了代罪羔羊。

太陽營運總裁瓊斯（James Jones）在聲明中感謝了佛蓋爾的貢獻，但球團經過深思熟慮之後，仍決定換一名總教練。「我們的目標是贏得總冠軍，但球隊本季表現低於預期，我們將評估球隊整體營運狀況並作出改變，以求實現我們奪冠目標。」

NBA季後賽

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