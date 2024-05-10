NBA／太陽三巨頭慘遭橫掃 主帥佛蓋爾只帶一季就被炒
繼湖人隊主帥漢姆（Darvin Ham）下課之後，太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）在歷經首輪慘遭灰狼橫掃的苦果後，也黯然下台一鞠躬。
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，太陽高層決定提前和佛蓋爾分手，同時前公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也傳出成了下一任總教練的熱門人選。
佛蓋爾上季才和太陽簽下5年3120萬美元的合約，冀望他能帶領杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）三巨頭衝向總冠軍。
但開季之後，太陽一路走來跌跌撞撞，好不容易才拿到西區第6名的季後賽席次，不用打附加賽，但首輪還是被年輕氣盛的灰狼4戰轟倒，佛蓋爾自然成了代罪羔羊。
太陽營運總裁瓊斯（James Jones）在聲明中感謝了佛蓋爾的貢獻，但球團經過深思熟慮之後，仍決定換一名總教練。「我們的目標是贏得總冠軍，但球隊本季表現低於預期，我們將評估球隊整體營運狀況並作出改變，以求實現我們奪冠目標。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言