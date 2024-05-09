NBA／布朗森帶傷下半場狂掃24分 尼克再逆轉溜馬收2連勝

系列賽首戰逆轉勝後，尼克隊今天繼續在主場迎戰溜馬隊，儘管上半場打完一度落入雙位數落後，不過下半場靠著帶傷上陣的布朗森（Jalen Brunson）攻下個人全場29分中的24分，最終尼克就以130：121擊敗溜馬，系列賽取得2：0領先。

尼克在東區季後賽第2輪首戰靠布朗森單場猛轟43分逆轉戰局，今天第2戰同樣的逆轉戲碼再度上演，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）首節火力全開狂掃13分，但尼克阿努諾比（OG Anunoby）同樣手感火燙有單節12分進帳，讓兩軍在首節打成36：36平手；但第2節溜馬在哈利伯頓串聯下持續多點開花的攻勢，單節再度進帳37分，並帶著10分領先進入下半場。

上半場受到傷勢影響僅打8分鐘的布朗森，再度在下半場挺身接管戰局，個人單節拿下10分，其中包括在該節最後1分鐘連得5分，在阿努諾比提早傷退的情況下，幫助尼克取得8分領先。

布朗森末節延續火燙手感，在溜馬追近比分後先是完成一記「三分打」止血，接下來更在與溜馬的一來一往中與哈特（Josh Hart）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手，幫助尼克鎖定領先優勢，甚至在比賽最後3分半鐘取得7分領先。

比賽最後1分33秒，迪文森佐投進三分球後尼克取得9分領先，儘管溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）隨後也命中三分球，但接下來布朗森又在倒數41秒投進關鍵拋投，讓比賽勝負大致底定，最終尼克就以9分差距收下2連勝，將帶著系列賽2：0優勢前往溜馬主場作客。

BRUNSON hits the TOUGH turnaround for 25 PTS 🔥



Under 2 to play... Knicks seeking a 2-0 series lead on TNT pic.twitter.com/TMlwf8AJL9 — NBA (@NBA) 2024年5月9日

尼克今天先發5人有3人得分在28分上以上，布朗森拿下29分，其中24分集中在下半場，提前傷退的阿努諾比與投進6顆三分球的迪文森佐皆有28分進帳，哈特則有19分、15籃板、7助攻，溜馬則以哈利伯頓攻下34分、9助攻最佳。