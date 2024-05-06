快訊

中油加盟站員工稱國考壓力大 盜刷載具兌700張獲利曝光

從人生勝利組變職場鬼見愁 常春藤名校生出了什麼事？

常吃油炸、燒烤恐致身體老化 多吃這些食物可以抗糖化終產物

NBA／率騎士「後詹時代」首闖第二輪 米契爾：這就是我來的原因

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾今再度爆砍39分，帶令騎士贏下搶七大戰。 路透
米契爾今再度爆砍39分，帶令騎士贏下搶七大戰。 路透

季後賽首輪唯一打到搶七的系列賽，上場轟進50分球隊仍輸球的米契爾（Donovan Mitchell），今日再度跳了出來砍下39分，幫助騎士克服上半場最多的18分落後，贏下關鍵的搶7大戰艱辛晉級第二輪，米契爾也在賽後霸氣表示，「這就是我來這裡的原因。」

今日攻下39分9籃板5助攻的米契爾表示，「這就是我來這裡的原因，也是我的工作。我並沒有不尊重他們，但這對我們來說意義不大，他們交易得到我，不只為了贏得第一輪系列賽，我們完成了一個目標，現在我們必須再次做到，這就是我們面對比賽的心態。」

下輪系列賽即將對上聯盟龍頭塞爾蒂克，米契爾說道，「我很確定每個人都認為他們會擊敗我們，因此，對我們來說，保持冷靜做我們自己，這才是最重要的事情。」

根據NBA的統計，騎士今天克服18分的逆轉，是聯盟1997-98球季開始有統計以來，在系列賽第7戰最大的逆轉。也是騎士自1993年在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，首度在季後賽拿下系列賽勝利。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／米契爾39分淘汰魔術 騎士闖過首輪挑戰塞爾蒂克

米契爾（Donovan Mitchell）今天轟下全場最高39分，幫助克里夫蘭騎士在主場106比94擊退奧蘭多魔術，並以4勝3負成績驚險闖進季後賽次輪，接下來將面對的是波士頓塞爾蒂克。

NBA／率騎士「後詹時代」首闖第二輪 米契爾：這就是我來的原因

季後賽首輪唯一打到搶七的系列賽，上場轟進50分球隊仍輸球的米契爾（Donovan Mitchell），今日再度跳了出來砍下39分，幫助騎士克服上半場最多的18分落後，贏下關鍵的搶7大戰艱辛晉級第二輪，

NBA／22歲愛德華紀錄比肩傳奇 連兩戰破40分Kobe後首見

隊史第2次闖進季後賽第二輪的灰狼，面對衛冕軍首戰就在丹佛魔鬼主場大肆「撒野」，搶下客場勝利，這也是金塊從上季季後賽至今首度在系列賽第一戰吞敗，更是灰狼睽違20年的二輪勝利。 其中最大致命點莫過於

2024NBA季後賽賽程與比分 米契爾火力大爆發 騎士後詹時代首闖第二輪

NBA季後賽正式開打，16支球隊爭搶最後冠軍，掌握最新賽事報導與系列賽戰況！

NBA／最佳第六人發揮價值 里德：對金塊系列賽必須做更多

金塊主場被灰狼攻破，除了擋不住愛德華（Anthony Edwards）的狂暴飆分秀外，年度最佳第六人里德（Naz Reid）在第四節攻下全場16分之中的14分，也如一把利刃刺向對手的心臟。 賽後

NBA／打一場爽賺5500萬！公牛「球哥」執行明年合約

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，近幾年都在養傷的公牛後衛鮑爾（Lonzo Ball），不出意外，決定執行合約中下一季的球員選項，年薪將為2140萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。