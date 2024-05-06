NBA／率騎士「後詹時代」首闖第二輪 米契爾：這就是我來的原因

季後賽首輪唯一打到搶七的系列賽，上場轟進50分球隊仍輸球的米契爾（Donovan Mitchell），今日再度跳了出來砍下39分，幫助騎士克服上半場最多的18分落後，贏下關鍵的搶7大戰艱辛晉級第二輪，米契爾也在賽後霸氣表示，「這就是我來這裡的原因。」

今日攻下39分9籃板5助攻的米契爾表示，「這就是我來這裡的原因，也是我的工作。我並沒有不尊重他們，但這對我們來說意義不大，他們交易得到我，不只為了贏得第一輪系列賽，我們完成了一個目標，現在我們必須再次做到，這就是我們面對比賽的心態。」

18-POINT GAME 7 COMEBACK ‼️



The Cavaliers completed the LARGEST Game 7 comeback in the play-by-play era to advance to the Eastern Conference Semifinals 🤯#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/MViu8CldKM — NBA (@NBA) 2024年5月5日

下輪系列賽即將對上聯盟龍頭塞爾蒂克，米契爾說道，「我很確定每個人都認為他們會擊敗我們，因此，對我們來說，保持冷靜做我們自己，這才是最重要的事情。」

根據NBA的統計，騎士今天克服18分的逆轉，是聯盟1997-98球季開始有統計以來，在系列賽第7戰最大的逆轉。也是騎士自1993年在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況下，首度在季後賽拿下系列賽勝利。

Today’s win was the biggest come-from-behind victory in any Game 7 in the NBA since 1997-98. #LetEmKnow pic.twitter.com/wqs8uqShbO — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2024年5月5日

Survive and advance.



Cavs pull off the largest Game 7 comeback victory since 1997-98 ‼️#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/GMho38jUsW — NBA (@NBA) 2024年5月5日