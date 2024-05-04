NBA／四星快艇再次首輪沉沒 喬治、哈登未來動向受矚目

快艇本季雖然集結四星陣容，但在雷納德（Kawhi Leonard）又一次因傷缺席下，系列賽最後兩戰都遭受獨行俠的狂轟猛炸，2勝4敗淘汰出局，連續兩年皆倒在首輪。

最殘酷的情況是，這是雷納德加盟快艇之後的第4次季後賽之旅，其中在2021年、2023年和今年共3次因傷未打整個系列賽，巨星合體奪冠夢持續破碎。

快艇結束賽季後，擺在眼前的難題在於喬治（Paul George）的續約與否，目前他還剩下最後一年4878萬美元的球員選項，倘若提前續約，最多可以跟球隊簽下4年2.21億美元的合約，和其他球隊所能提供的價格相差近千萬美元。目前傳出76人、溜馬與魔術都對他有意。

喬治例行賽場均得到22.6分5.2籃板3.5助攻1.5抄截，三分命中率41.3%為生涯新高，不過首輪系列賽他的表現明顯下滑，僅19.5分6.8籃板4.8助攻。

另一方面，哈登（James Harden）今年將成為完全自由球員，他在對獨行俠6場比賽中場均拿下21.2分8助攻4.5籃板；據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的說法，快艇有意留下喬治和哈登，期盼全員能在健康狀態下繼續奮戰。不過在球隊剛淘汰之際，這些主力核心也還沒有心思去想未來的事情。

而退居二線後，成績表現已經近乎消失的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），下季進入合約最後一年球員選項，價值約400萬美元，考量到年齡和場上定位，重要性恐怕只會更低。

至於合約也要到期的總教練泰隆魯（Tyronn Lue），雖然有傳聞提到湖人將他列為新主帥人選，不過他在受訪時提到，自己希望能長期留在快艇，和球隊高層也是相處融洽。