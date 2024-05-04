NBA／溜馬下剋上公鹿 次輪對尼克

塞爾蒂克隊率先搶下東區季後賽第二輪首張門票後，溜馬與尼克隊也在昨天分頭出線，第6種子溜馬靠替補的托平與麥克康奈爾攜手攻下41分，以120：98輕取第3種子公鹿隊，成為首輪第一支成功下剋上的球隊。

公鹿雖迎回明星後衛里拉德，但球隊一哥安戴托昆波持續缺陣，這也讓年輕的溜馬有了可趁之機，團隊6人得分上雙，其中板凳球員得分更是以50：10大勝，最終以22分差距淘汰對手，暌違10年再度闖進季後賽第二輪。

托平、麥克康奈爾分別拿下球隊最高的21分、8籃板與次高的20分、9助攻，成為季後賽史上首對同場得分都在20分以上的替補搭檔。麥克康奈爾說：「這一勝對我們意義重大，因為在泡泡賽區後我們就不曾再進過季後賽，能夠繼續將賽季延長讓我們感到自豪。」

公鹿本季在補進里拉德後，戰績一度高居東區龍頭，但先是面臨季中換帥，接連傷病問題更是導致他們在首輪止步，讓里拉德坦言相當受挫，「這絕對令人失望，因為你知道當安戴托昆波在場時我們會是一支多麼棒的球隊，戰局發展肯定會和現在不同。」

尼克第5戰在主場讓勝利溜走，昨天作客費城在維拉諾瓦「三劍客」布朗森、迪文森佐、哈特攜手攻下80分帶領下，其中布朗森進帳41分，哈特則在倒數25秒投進關鍵三分球，以118：115淘汰76人隊，將與溜馬在第二輪交手。