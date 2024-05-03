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NBA／離開西岸也難逃一輪遊 里拉德：遺憾公鹿非完全體

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(左)與里拉德在季後賽還沒能合體就已經提前放暑假。 美聯社
安戴托昆波(左)與里拉德在季後賽還沒能合體就已經提前放暑假。 美聯社

季前聲勢浩大籌組雙巨星組合的公鹿，隨著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷季後賽一場未打，里拉德（Damian Lillard）縱然第6戰獨拿28分也無力挽回慘敗的命運，公鹿連續兩年都以高順位種子之姿首輪出局。

對於生涯向來被戲謔「一輪遊」的里拉德來說，費盡心力離開長年效力的拓荒者，換來的只是從西岸到東岸的「一輪遊」。

總計在里拉德9次季後賽之旅中，已經累積6次首輪出局，2次打到第二輪，1次倒在分區冠軍賽。

對於這種人算不如天算的結果，里拉德也感嘆，雖說傷病就是比賽的一部分，但如果球隊能夠更健康一點，以更完整的陣容打季後賽，結局或許就不會如此令人失望了。

「這真的令人感到失望。因為你知道當安戴托昆波在場上時，情況會是截然不同。當你經歷82場例行賽和季前訓練，面臨整個賽季的高低起伏，結果到最後關鍵時刻準備奮戰時，你的陣容卻是不完整，無法達到預定的目標，這攘人感到沮喪。」里拉德說。

「無論你做了多少訓練，做了哪些努力，你都無法阻止這種突發事件的出現，它可能會隨時發生。當球隊進入到季後賽時，更健康的球隊將會獲勝。每一支球隊都很難確保在季後賽保持完全體，當你能做到時，就是一種機運了。」

對公鹿來說除了傷病和磨合問題外，球季中還遭遇到臨時更換總教練的情況，頂著千勝教頭美名的瑞佛斯（Doc Rivers），也難以為球隊調整出最好的狀態。但失敗過後，他也把目光放在來年。

「我迫不及待想要開始了，在之後的訓練營中實現我們所想要做到的事情。」瑞佛斯說。在他接手之後，公鹿僅取得17勝19敗的成績，季後賽2勝4敗。

NBA季後賽

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