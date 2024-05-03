快訊

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了！新北社會局曝最新狀況

NBA／湖人和太陽教頭是戰犯？巴克利抱不平：爛是因為球員

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人總教練漢姆(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
湖人總教練漢姆(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

湖人擁有詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis），太陽則有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）三巨頭，兩隊卻都在季後賽首輪止步，許多球迷將輸球責任怪在總教練身上，不過傳奇球星巴克利（Charles Barkley）認為，湖人與太陽表現差不能怪教練。

湖人漢姆（Darvin Ham）與太陽佛蓋爾（Frank Vogel）被部分媒體和球迷認為是爛教練，對此巴克利怒嗆，「電視上很多懦夫，希望球員愛他們，所以不願說實話。如果有人說湖人打得很糟是因為漢姆，太陽是因為佛蓋爾，你會不知道自己在說什麼。」

巴克利認為兩人都算好教練，「我要告訴其他電視台的笨蛋、白癡和蠢貨，做好該死的工作，湖人和太陽爛是因為球員，和教練沒關係！我看把他們組在一起，組垃圾球隊的人才應該下台。」

漢姆上季接手湖人兵符，帶隊打進西區冠軍賽被金塊橫掃，本季捲土重來，首輪系列賽又遭遇金塊，在G5落敗被淘汰，有消息指出，他本周末就會被開除。

佛蓋爾休賽季和太陽簽4年約，繳出49勝33敗戰績，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）昨天受訪時表示，未來幾天才會開始討論陣容異動。

NBA季後賽 太陽 湖人

相關新聞

NBA／紐約之王！布朗森連續飆分秀比肩喬丹 狂寫多項紀錄

即使少了全能前鋒藍道（Julius Randle），但布朗森（Jalen Brunson）持續證明即使陣容殘缺，自己依然能夠帶領大蘋果軍團展翅高飛。 在今天尼克作客費城的關門戰中，布朗森又狂轟4

NBA／擁年度MVP卻從未打進分區冠軍賽 安比德續寫恥辱紀錄

雖然在生死戰狂砍39分13籃板，終場前6犯畢業離場的安比德（Joel Embiid）仍舊苦嚐季後賽一輪遊的慘澹結局，這是他相隔4年後再次首輪被淘汰。 事實上，安比德還持續推進他所保持的一項不名譽

NBA／客場搶下第二輪門票 布朗森謝76人老闆沒把票買完

前一場比賽在主場讓系列賽勝利從眼前溜走後，尼克今天在作客76人主場的系列賽第6戰中，靠著維拉諾瓦「三劍客」布朗森（Jal...

NBA／里拉德歸隊仍不敵溜馬 公鹿連2年被「下剋上」一輪遊

今年季後賽首次上演下剋上戲碼！首輪G6回到溜馬主場，儘管公鹿球星里拉德（Damian Lillard）即時歸隊，但少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿仍陷掙扎，

NBA／傳湖人本周末開除漢姆 新教練人選包含詹皇節目搭檔

湖人連兩年在季後賽被金塊隊淘汰，據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，湖人即將和總教練漢姆（Darvin Ham）分道揚鑣，另外，有消息指出，新教練人選可能是瑞迪克（JJ Redick）或快

NBA／再輸就打包！快艇雷納德G6確定缺陣 曼恩也有傷

快艇季後賽首輪G5以93：123不敵獨行俠，系列賽陷入2：3落後。現在又傳出壞消息，因傷缺陣的球星雷納德（Kawhi Leonard），確定G6無法出戰。 快艇三星哈登（James Harden

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。