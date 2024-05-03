NBA／湖人和太陽教頭是戰犯？巴克利抱不平：爛是因為球員

湖人擁有詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis），太陽則有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）三巨頭，兩隊卻都在季後賽首輪止步，許多球迷將輸球責任怪在總教練身上，不過傳奇球星巴克利（Charles Barkley）認為，湖人與太陽表現差不能怪教練。

湖人漢姆（Darvin Ham）與太陽佛蓋爾（Frank Vogel）被部分媒體和球迷認為是爛教練，對此巴克利怒嗆，「電視上很多懦夫，希望球員愛他們，所以不願說實話。如果有人說湖人打得很糟是因為漢姆，太陽是因為佛蓋爾，你會不知道自己在說什麼。」

巴克利認為兩人都算好教練，「我要告訴其他電視台的笨蛋、白癡和蠢貨，做好該死的工作，湖人和太陽爛是因為球員，和教練沒關係！我看把他們組在一起，組垃圾球隊的人才應該下台。」

漢姆上季接手湖人兵符，帶隊打進西區冠軍賽被金塊橫掃，本季捲土重來，首輪系列賽又遭遇金塊，在G5落敗被淘汰，有消息指出，他本周末就會被開除。

佛蓋爾休賽季和太陽簽4年約，繳出49勝33敗戰績，太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）昨天受訪時表示，未來幾天才會開始討論陣容異動。