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NBA／客場搶下第二輪門票 布朗森謝76人老闆沒把票買完

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗森系列賽過去4場比賽繳出平均41.8分、10.3助攻，平均命中率4成9的誇張成績，帶領尼克晉級第二輪。 路透
布朗森系列賽過去4場比賽繳出平均41.8分、10.3助攻，平均命中率4成9的誇張成績，帶領尼克晉級第二輪。 路透

前一場比賽在主場讓系列賽勝利從眼前溜走後，尼克今天在作客76人主場的系列賽第6戰中，靠著維拉諾瓦「三劍客」布朗森（Jalen Brunson）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、哈特（Josh Hart）攜手攻下80分，以系列賽4：2淘汰76人。對於能在客場搶下第二輪門票，全場進帳41分的布朗森也開玩笑表示，很感謝76人老闆沒有把門票買完。

尼克與76人今天在費城進行系列賽第6戰，為了避免日前主場湧入不少尼克球迷的狀況再度發生，76人老闆在昨天宣布自掏腰包買下2000張門票贈送給自家球迷，希望重新找回主場優勢。

不過今天尼克主控布朗森也決定再讓76人球迷敗興而歸，他全場猛轟41分外帶12助攻，在過去4場比賽繳出平均41.8分、10.3助攻，平均命中率4成9的誇張紀錄，且這4場比賽他都有至少35分、5助攻的演出，也成為繼喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯（LeBron James）之後，史上第3位達成此紀錄的球員。

在帶領尼克於客場淘汰對手後，布朗森賽後受訪時說：「我很高興今天還是來了很多尼克的球迷，謝謝他們沒有把票全部買完，這讓我覺得很開心。」

而尼克也是繼1999、2000年賽季後，相隔24年再度完成連續兩年至少挺進季後斯第二輪的紀錄，談到在禁區大將藍道（Julius Randle）缺陣的情況下克服難關，布朗森說：「藍道倒下對我們是很大的打擊，但我們持續戰鬥，過去一整年都是如此，不管如何，我們會繼續堅持下去。」

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