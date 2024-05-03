NBA／紐約之王！布朗森連續飆分秀比肩喬丹 狂寫多項紀錄

即使少了全能前鋒藍道（Julius Randle），但布朗森（Jalen Brunson）持續證明即使陣容殘缺，自己依然能夠帶領大蘋果軍團展翅高飛。

在今天尼克作客費城的關門戰中，布朗森又狂轟41分12助攻3籃板，其中25分集中在下半場，14分在第四節，帶領尼克第三節一度落後10分劣勢下扳回戰局，最終一舉淘汰76人，隊史自1999和2000年之後再次連兩年闖進季後賽第二輪。

根據統計，布朗森在首輪6場比賽場均攻下35.5分9助攻，成為唐西奇（Luka Doncic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後，史上第3位能在系列賽繳出場均至少35分9助攻的球員。

不僅如此，瘋狂飆分的布朗森還創下多項罕見紀錄。

扣除系列賽前兩戰各拿22分、24分，布朗森連續4場至少轟進39分，成為季後賽史上第4位有此表現的球員，前3人分別是衛斯特（Jerry West）、金恩（Bernard King）和喬丹（Michael Jordan）。

布朗森也是史上第7位系列賽連3戰破40分的球員，尼克隊史金恩後第一人，另外5人分別是喬丹、穆雷（Jamal Murray）、艾佛森（Allen Iverson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和衛斯特。其中喬丹是連4場，衛斯特則是連6場。

此外，布朗森近4戰場均41.8分10.3助攻，史上第5位在任4場比賽內場均40分搭配雙十的球員，前4人為賈霸、詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

布朗森還是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後史上第2位在單一系列賽3度至少拿到35分10助攻的球員，連4場至少35分5助攻則是喬丹和詹姆斯後第3人。而布朗森兩場比賽至少40分10助攻和４場比賽至少30分10助攻，也都是尼克季後賽隊史第一人。

賽後談到尼克挺進下一輪和自己的表現，布朗森表示：「對待比賽的方式我沒有改變過，只是角色有了變化。藍道倒下之後對我們是一大打擊，但我們仍是要持續奮戰。一整季下來都是如此。無論發生什麼狀況，我們都會戰鬥到底。」