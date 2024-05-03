NBA／再輸就打包！快艇雷納德G6確定缺陣 曼恩也有傷

快艇季後賽首輪G5以93：123不敵獨行俠，系列賽陷入2：3落後。現在又傳出壞消息，因傷缺陣的球星雷納德（Kawhi Leonard），確定G6無法出戰。

快艇三星哈登（James Harden）、喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）G5狀態低迷，合計出手37次，只命中8球，反觀獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）抱病上陣，狂轟35分10籃板。

雷納德因右膝傷勢，這系列賽已缺席3場，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）G5賽前受訪時說，「我們不確定他何時回來，這是每日觀察，要等待他感覺好，且醫療組說他可以上場。」

快艇曾在2021季後賽首輪以2：3落後獨行俠，最後連贏2場順利晉級。不過這次碰到傷病問題，除雷納德外，快艇重要角色球員曼恩（Terance Mann）也因右腿傷勢，被放進傷病報告，狀態為每日觀察。