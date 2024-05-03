聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／擁年度MVP卻從未打進分區冠軍賽 安比德續寫恥辱紀錄
雖然在生死戰狂砍39分13籃板，終場前6犯畢業離場的安比德（Joel Embiid）仍舊苦嚐季後賽一輪遊的慘澹結局，這是他相隔4年後再次首輪被淘汰。
事實上，安比德還持續推進他所保持的一項不名譽紀錄：NBA有史以來首位從沒打進過分區冠軍賽的年度MVP。
安比德生涯至今總共7次闖進季後賽，其中有3次在第二輪打到搶七大戰，分別敗給暴龍、老鷹和塞爾蒂克。其中雷納德（Kawhi Leonard）的世紀絕殺秀和泰托姆（Jayson Tatum）的51分都曾刺傷了他的心。
對照安比德過往曾批評「有些人拿了MVP卻在季後賽一事無成」，顯然這樣的迴力鏢已經狠狠打在自己臉上。
另一項數據也顯示，76人在季後賽戰場的韌性是存在疑慮的，如同安比德生涯季後賽表現總是不如例行賽的情況。當76人系列賽處於落後時，加上今年賽季，已經連續18次遭到淘汰。
安比德季後賽戰史：
2023-24賽季，76人在東區首輪以2比4不敵尼克
2022-23賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵塞爾蒂克
2021-22賽季，76人在東區第二輪以2比4不敵熱火
2020-21賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵老鷹
2019-20賽季，76人在東區首輪以0比4遭塞爾蒂克橫掃
2018-19賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵暴龍
2017-18賽季，76人在東區第二輪以1比4不敵塞爾蒂克
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言