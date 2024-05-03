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NBA／擁年度MVP卻從未打進分區冠軍賽 安比德續寫恥辱紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德生涯第2次首輪遭淘汰。 美聯社
安比德生涯第2次首輪遭淘汰。 美聯社

雖然在生死戰狂砍39分13籃板，終場前6犯畢業離場的安比德（Joel Embiid）仍舊苦嚐季後賽一輪遊的慘澹結局，這是他相隔4年後再次首輪被淘汰。

事實上，安比德還持續推進他所保持的一項不名譽紀錄：NBA有史以來首位從沒打進過分區冠軍賽的年度MVP。

安比德生涯至今總共7次闖進季後賽，其中有3次在第二輪打到搶七大戰，分別敗給暴龍、老鷹和塞爾蒂克。其中雷納德（Kawhi Leonard）的世紀絕殺秀和泰托姆（Jayson Tatum）的51分都曾刺傷了他的心。

對照安比德過往曾批評「有些人拿了MVP卻在季後賽一事無成」，顯然這樣的迴力鏢已經狠狠打在自己臉上。

另一項數據也顯示，76人在季後賽戰場的韌性是存在疑慮的，如同安比德生涯季後賽表現總是不如例行賽的情況。當76人系列賽處於落後時，加上今年賽季，已經連續18次遭到淘汰。

安比德季後賽戰史：

2023-24賽季，76人在東區首輪以2比4不敵尼克

2022-23賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵塞爾蒂克

2021-22賽季，76人在東區第二輪以2比4不敵熱火

2020-21賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵老鷹

2019-20賽季，76人在東區首輪以0比4遭塞爾蒂克橫掃

2018-19賽季，76人在東區第二輪以3比4不敵暴龍

2017-18賽季，76人在東區第二輪以1比4不敵塞爾蒂克

NBA季後賽

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