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NBA／公牛卡盧索獲年度最佳拚搏獎！勇士小將票數第3

聯合新聞網／ 綜合報導
卡盧索。 美聯社
卡盧索。 美聯社

聯盟今天公布年度最佳拚搏獎，由公牛防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）獲獎，票數第2名是暴龍前鋒巴恩斯（Scottie Barnes），第3名則是勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

最佳拚搏獎於2017年設立，旨在表揚傳統數據不會呈現，但每場比賽努力為勝利造成影響的球員。

歷屆獲獎者幾乎都是防守好手，首屆得主是「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley），史馬特（Marcus Smart）曾三度獲獎。

卡盧索本季場均10.1分3.8籃板3.5助攻，還有1.7抄截1阻攻。卡盧索長期以來被認為是聯盟最強硬且有韌性的球員，去年入選最佳防守第一隊，今年也是最佳防守陣容前兩隊的熱門人選。

公牛 勇士 卡盧索

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