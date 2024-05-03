NBA／公鹿「瘋狗貝」又搞事！竟兩度拿球狠砸球迷遭網砲轟

公鹿今天在首輪G6被溜馬打爆，無緣挺進季後賽第二輪。比賽尾聲出現意外插曲，公鹿「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）竟兩度拿球，砸溜馬球迷。

比賽最後2分多鐘，公鹿落後20分換下主力球員，鏡頭捕捉到貝佛利拿球砸向觀眾席，擊中女球迷的頭，接著貝佛利示意球迷將球還給他，球迷照做，沒想到貝佛利拿到球後，又砸向該球迷，引發溜馬球迷們不滿，兩人隨後開始互噴。

Patrick Beverley is a bum for this 👎 pic.twitter.com/o0qIVDBcR5 — Chris 🐺 (@uhhchrxs) 2024年5月3日

該畫面迅速在網路上瘋傳，目前無法確定貝佛利為何要這樣做，但拿球砸球迷的行為肯定不被聯盟允許，後續他可能面臨聯盟罰款，甚至禁賽。

貝佛利賽後發文恭喜溜馬晉級，網友紛紛湧入留言區痛罵，「請向球迷公開道歉」、「你用球打了女人」、「你是個爛人」、「輸球不到1分鐘就發文？」、「你應該退休」。