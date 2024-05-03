NBA／溜馬板凳搭檔寫季後賽紀錄 哈利伯頓讚能量驚人
溜馬在今天與公鹿的系列賽第6戰，靠著板凳出發的托平（Obi Toppin）與麥克康奈爾（T.J. McConnell）攜手攻下41分，成功扳倒公鹿晉級第二輪，也是溜馬近10年來首度在季後賽系列賽中勝出，讓總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也直言，球隊確實懷抱著遠大的夢想，且將會繼續鞭策自己成長。
溜馬今天在與公鹿的晉級關鍵戰中，不僅先發球員表現搶眼，有4人得分上雙，板凳出發的托平與麥克康奈爾，更分別拿下球隊最高的21分、8籃板與次高的20分、9助攻，成為季後賽史上首對同場得分都在20分以上的替補搭檔，也是季後賽史上第3度球隊單場得分前兩高的球員來自於板凳席。
談到兩名替補隊友的好表現，今天拿下17分、10助攻的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）說：「當托平上場後，他打出令人難以置信的能量，而麥克康奈爾也同樣讓人讚嘆，板凳球員所帶來的能量，整場比賽都在我們球隊中流動。」
至於溜馬總教練卡萊爾談到球隊年輕陣容順利擊敗強敵闖進第二輪，他則說：「我已經這樣說兩年了，我們是一支懷抱有遠大夢想的球隊，我們不知道接下來會發生什麼事情，也不知道對手是誰，但你必須要有遠大的夢想和抱負，這樣才能驅使你不斷鞭策自己成長。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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