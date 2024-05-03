NBA／專獵公鹿！溜馬交手11戰8勝 睽違10年再闖第二輪

隨著第6戰在客場以22分之差慘敗遭淘汰出局，儘管公鹿例行賽位居東區第3，但本季卻是拿溜馬毫無辦法可言，有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮已是如此，沒有他更是慘烈無比。

pretty, pretty good. pic.twitter.com/CmTGPJKFWK — Indiana Pacers (@Pacers) 2024年5月3日

溜馬從季中錦標賽到季後賽首輪系列賽都是踩過公鹿晉級，例行賽5場交手4勝1敗，季後賽則是6戰買單，總計11次對決贏了8勝。

溜馬也以第6種子身分成為本季季後賽首支下剋上的球隊，這是他們自2013-14年打到東區冠軍賽之後，睽違10年又一次突破首輪系列賽。期間溜馬曾經連續5年倒在首輪。