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NBA／復仇淘汰熱火 塞爾蒂克晉級

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
塞爾蒂克一哥泰托姆(左)晉級後與熱火阿德巴約對話。歐新社
塞爾蒂克一哥泰托姆(左)晉級後與熱火阿德巴約對話。歐新社

近5年在季後賽4度遭遇的塞爾蒂克熱火隊，今年首輪碰頭卻打出勝負落差最大的系列賽，昨天第5戰上半場，塞爾蒂克已經領先傷兵累累的熱火超過20分，最終更以118：84大勝、晉級第2輪，成功報了去年東區冠軍賽輸球之仇。

兩隊過去兩年都在東區冠軍賽打到搶七才分出勝負，熱火今年卻遭遇巴特勒、洛齊爾、理查森等主力因傷缺陣，就連近幾戰表現搶眼的新秀賈克茲也在第5戰前受傷，昨天賽況呈現一面倒。

塞爾蒂克成功封鎖熱火外線攻勢，讓熱火全場僅命中3記三分球，懷特持續火燙手感、投進5顆三分球，下半場幫助塞爾蒂克將領先差距擴大到30分以上，最終更以34分勝出，系列賽4勝1敗淘汰熱火。

塞爾蒂克這4勝總計僅落後56秒，創下季後賽近25年第2短紀錄，泰托姆說：「我們從錯誤中記取教訓，然後應用到下個賽季，今年因為這樣的努力獲得成果。」

昨天另一戰也懸殊差距，獨行俠隊唐西奇進帳35分、10助攻、7籃板領軍，以123：93擊退快艇隊，系列賽3勝2敗領先。

快艇雷納德缺席，哈登、衛斯特布魯克合計出手23次僅命中4球、拿13分，總教練泰隆魯直言兩人須找回狀態，但也不會對處境感到絕望，「此役整體表現不佳沒關係，對手要有辦法贏下第4勝才行。」

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