NBA／系列賽4勝僅落後56秒 塞爾蒂克記取教訓淘汰熱火

塞爾蒂克今天在東區季後賽首輪第5戰於主場大勝熱火34分，不僅將熱火淘汰出局也報了去年東區冠軍賽輸球之仇，讓今天攻下16分、12籃板的塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）直言，去年的失敗讓他們從中記取教訓，才能獲得今年不同的結果。

塞爾蒂克與熱火近5年四度在季後賽碰頭，前3次交手都是在東區冠軍賽，其中熱火兩度搶下系列賽勝利晉級到冠軍賽，而雙方今年則是提前到季後賽首輪就碰頭，但熱火在傷兵累累的情況下系列賽也呈現一面倒的局勢，其中塞爾蒂克在4場贏球的賽事中總計僅落後56秒，創下季後賽近25年第2短紀錄。

而今天的第5戰也成為整個系列賽的最佳寫照，熱火在人員不齊的情況下，外線火力又全面熄火，全場29次出手僅命中3球，最終以34分差距輸球遭到淘汰。

對於今年再次與熱火交手卻呈現如此懸殊局面，泰托姆說：「事情應該是這樣的，我們從錯誤中記取教訓，然後應用到下個賽季之中，因此今年我們因為這樣的努力而取得不同的結果。」

而今天在波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷缺陣的情況下，季後賽表現搶眼的懷特（Derrick White）也再度挺身而出拿下25分，成為塞爾蒂克本輪表現最搶眼的選手。

談到懷特的精彩演出，今天同樣拿下25分的布朗說：「我認為我們應該要繼續像整個生涯都在做的一樣，相信自己的隊友然後展示我們的成長，我認為如果我們能做到這點，我們就會繼續贏下去。」