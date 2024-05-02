NBA／對決衛冕軍不缺席！灰狼總教頭膝傷動刀仍會飛丹佛

灰狼隊西區季後賽第一輪只花4戰就「橫掃」太陽隊，但總教練芬奇（Chris Finch）卻在第4戰尾聲意外傷到右膝，不過球隊今天透露，已經動完右膝手術的總教頭不會缺席和金塊隊的分區準決賽首戰，球隊也在考慮板凳區配置，希望能讓芬奇比賽期間安全在位置上指揮調度。

芬奇第4戰尾聲在場邊時遭自家後衛康利（Mike Conley）撞上，造成右髕骨肌腱斷裂，當下就在團隊人員攙扶下離場，由諾里（Micah Nori）暫代兵符。諾里表示，芬奇手術後恢復狀況良好，將飛到丹佛參與和衛冕軍金塊的對決。

諾里提到，照芬奇的執教風格，他肯定會想親自臨場，「就像是『我不想坐在那裡，傳幾則簡訊給坐在板凳區的某人』。」諾里透露，灰狼將在美國時間今天晚上飛往丹佛，迎接美國時間周六進行的系列賽首戰，芬奇預計會分開前往丹佛，爭取更多恢復時間。

NBA比賽期間，板凳區位置都是球員和制服組成員，後頭就是高價付費的觀眾，芬奇想有足夠空間伸展右腳對灰狼是項挑戰，尤其要避免他再被衝撞造成二度傷害。灰狼已經討論，可能改變首席訓練員法納姆（Gregg Farnam）位置，好讓芬奇有更多空間。

造成芬奇傷勢的「始作俑者」康利，今天獲得聯盟「年度最佳隊友」肯定，他表示全隊都很敬重芬奇，「我不會說芬奇和整個教練團不有趣，但芬奇看起來會比諾里嚴肅一些，這是很好的平衡。」

諾里也提到，今年在年度教練的票選獲得第3名的芬奇不想成為焦點，「他信任我們、相信球員，他感覺像是『你們就做自己，你們做得夠好了』。總歸來說，球員才是決定系列賽的人。」

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）表示，芬奇第二天現身時氣色不錯，可以和球隊一同征戰讓全隊都放心不少，「當然，這是很不幸的事情，但我們都會給他支持，我們也會盡力讓遠處的他感到自豪。」