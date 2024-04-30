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NBA／雷霆創最年輕橫掃紀錄 威廉斯：上場不會考慮年齡

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
新版雷霆三少期盼能在季後賽走更遠。 美聯社
新版雷霆三少期盼能在季後賽走更遠。 美聯社

創下最年輕例行賽分區龍頭紀錄的雷霆，在首輪系列賽展現出攻守壓制力，4戰橫掃鵜鶘，成為灰狼之後本季第2支完成橫掃的球隊，這是球隊自2012年之後再度橫掃對手。

值得一提的是，平均年齡僅23.4歲的雷霆，也創下聯盟歷史在季後賽完成橫掃同時也是贏得系列賽中最年輕的球隊。

在雷霆陣中，僅有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、多特（Luguentz Dort）和海瓦德海瓦德（Gordon Hayward）等有季後賽經驗，其餘年輕好手都得在過程中不斷學習成長

「我們盡量不去考慮年齡的事情，儘管這些在某種程度上總會被人們提起。我們只會把這些拋在腦後，任由人們去談論。這就是籃球比賽，我們踏上戰場，從不會考慮年輕不年輕的話題。」威廉斯（Jalen Williams）說。

雷霆持續前進的同時，球隊未來數年內還掌握大量首輪籤和二輪籤，在打造現在奪冠階梯的同時，更擁有各種未來升級可能性，可說是羨煞不少球隊。

NBA季後賽

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