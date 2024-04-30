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NBA／傳湖人願給詹皇3年1.64億美元 選兒子布朗尼助圓夢

聯合新聞網／ 綜合報導
詹皇(左)、布朗尼(右)。 美聯社
詹皇(左)、布朗尼(右)。 美聯社

湖人今年在季後賽首輪以1：4不敵金塊，現年39歲的詹姆斯（LeBron James）休賽季可能跳出合約球員選項，成為自由球員。據美媒《The Athletic》報導，湖人可能開出3年1.64億美元鉅約留下詹皇。

報導指出，詹皇至少會再打2季，湖人願以3年1.64億美元價碼與他續約，且可能在6月選秀大會中，選進詹皇大兒子布朗尼（Bronny James），促成詹皇父子同隊打球的願望。

現年19歲的布朗尼4月初宣布參加選秀，他大一賽季效力南加州大學，出賽25場，平均只上場19.4分鐘，得到4.8分2.8籃板2.1助攻0.8抄截，整體投籃命中率僅36.6%，三分球命中率26.7%。雖帳面數據慘淡，但不少球探看好他的防守能力。

查拉尼亞指出，詹皇非常重視球隊陣容深度，因此休賽季他會與湖人高層碰面，確認球團如何圍繞他和戴維斯（Anthony Davis）補強。有消息指出，老鷹球星楊恩（Trae Young）是補強人選之一。

LeBron James NBA季後賽 湖人

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