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NBA／鵜鶘遭雷霆橫掃 英格倫：這是我打得最爛的一個賽季

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫表示本季是他打得最爛的一個賽季。 法新社
英格倫表示本季是他打得最爛的一個賽季。 法新社

鵜鶘今於主場以89比97敗給雷霆，首輪季後賽中遭到橫掃，賽後英格倫（Brandon Ingram）沮喪地表示，「這是我打得最爛的一個賽季。」

英格倫表示，「從國家隊回來，本賽季可能是我在鵜鶘隊打得最爛的一個賽季，這讓我感到動力十足，我可以回過頭來責怪教練，責怪其他所有人，但是我必須面對自己，告訴自己我真正需要做什麼，我該如何幫助這支球隊，該如何幫助教練，如何讓鵜鶘的球迷再次相信我們，這是我的工作，也是我的任務。」

本季因為膝蓋受傷，在例行賽最後一個月中幾乎都無法出賽，直到與湖人的附加賽才回歸，但明顯表現還是受到傷勢影響。在對上雷霆的4場比賽中，英格倫平均每場僅得到14.3分，投籃命中率35.5%，三分球命中率為25%。本季例行賽他的平均得分20.8分也是自2019年加盟鵜鶘以來的最低。

英格倫表示，「我在季後賽中從未達到自己最好的狀態，我對我現在的處境和這次季後賽發生的事情感到生氣，這也引來了一些批評，但這些批評，或許會為我帶來動力。」

儘管鵜鶘在首輪遭到淘汰，但英格倫仍明確表達了對新紐奧良這座城市的喜愛，並透露希望能夠留在球隊，「這是我第一次入選明星賽的地方，他們讓我做自己。我在這裡建立了良好的關係，但你永遠不知道會發生什麼事情。我將休息幾個星期，考慮哪個是對我和我的家人最好的選擇，然後再做決定，但你知道，無論如何，新紐奧良這座城市和球迷們對我都充滿了愛，他們一直都對我很好，而且我在這裡還有一些未完成的事。」

英格倫將在明年賽季結束後走完5年合約，下季年薪約3600萬美元。英格倫預計會在今年夏天與鵜鶘商討續約協議。

NBA季後賽

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