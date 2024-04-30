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NBA／複製第2戰絕殺劇本 穆雷談致勝一擊：第5戰這球更好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
穆雷(中)接受隊友歡呼。法新社
穆雷(中)接受隊友歡呼。法新社

帶著拉傷的小腿出戰西區首輪第5戰，金塊隊球星穆雷（Jamal Murray）今天不但轟下全場最高32分，更在最後3.6秒投進「準絕殺」，率金塊以108：106淘汰湖人隊，這也是他5場系列賽來第2度擔綱致勝一擊，第2戰同樣平手之際，他用絕殺跳投率隊演出20分逆轉勝。

同樣投進最後關鍵球，穆雷笑說：「這一球更好一些。」他形容今天最後一球就像兒時想像過的畫面，這顆進球也讓他寫下特別紀錄，成為聯盟25季來季後賽單一系列賽不只一場在最後5秒完成致勝球的第一人；若放眼到整個系列賽，過去不過3人完成過同樣「壯舉」，穆雷成為史上第4人。

率隊挑戰衛冕的金塊教頭馬龍（Michael Malone）提到，他對穆雷執行最後一擊有無比信心，「這是為什麼我沒喊暫停，讓聯盟最好的兩支隊伍去發揮，達到他們的位置。」

花5戰讓湖人結束賽季，穆雷賽後也向首輪對手致敬，「他們給了我們很棒的系列賽。」

穆雷有傷在身，本季例行賽也曾因傷缺席23場比賽，他透露今天特別比平常都更早一些到球場，評估自身狀況，「我感覺我可以，但他們不想我去冒險，他們告訴我不要，而我不想屈服，我不想離開我的隊友，我們已經一起奮戰整個賽季，大家在某些時刻都有傷在身，每個人都度過一些困境，如果我這場無法上陣，我會過不了自己這關。」

「我很開心傾聽自己聲音，傾聽自己身體的聲音，相信自己能做到。」賽後冰敷拉傷處的穆雷說。

馬龍分享，決定讓穆雷出賽的心情五味雜陳，而穆雷表現就像一名戰士，「愈重要的時刻，這孩子持續綻放光芒。」

Jamal Murray NBA季後賽 湖人 金塊

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