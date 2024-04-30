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NBA／拒答是否為湖人最終戰 詹姆斯：我還沒有答案

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯被問到這是否會是他在湖人的最後一場比賽時，他強調不會回答這個問題。 美聯社
詹姆斯被問到這是否會是他在湖人的最後一場比賽時，他強調不會回答這個問題。 美聯社

湖人在今天與金塊的系列賽第5戰遭到穆雷（Jamal Murray）準絕殺後，以1：4遭到淘汰出局，連續兩年在季後賽都遭到金塊淘汰出局，其中39歲的湖人一哥詹姆斯（LeBron James）在球隊遭到淘汰後，下賽季合約將握有球員選擇權，對於是否會跳脫合約離開湖人，詹姆斯賽後則坦言還需要與經紀團隊討論。

湖人連續兩年在季後賽與金塊交手，去年在西區冠軍賽遭到橫掃出局，今年則是再以1：4遭淘汰，對於39歲的詹姆斯來說無疑是巨大的打擊，尤其他在今年合約結束後，將握有下賽季球員選擇權，是否會跳脫合約投入自由市場，也成為各界關注焦點。

在今天遭到金塊淘汰後，詹姆斯也被問到這是否會是他在湖人的最後一場比賽時，他則強調不會回答這個問題，因為目前對於未來還沒有太多想法，「說實話，我目前還沒有答案，也沒有考慮太多這方面的事情，我會和我的經紀團隊坐下來討論，什麼是對我生涯最有利的事情，。」

詹姆斯如果想續待湖人，必須在台灣時間6月30日前選擇執行下賽季5140萬美元的合約，如選擇不執行下賽季合約他則將成為不受限自由球員。

對於年底將邁入不惑之年的詹姆斯來說，下一張合約不僅可能是他生涯的最後一張合約，加上他的兒子布朗尼（Bronny James）也在日前宣布將投入今年選秀，讓詹姆斯選擇落腳處的考量將不再只有挑戰冠軍這項因素，父子能否同隊出賽也將會是重要考量之一。

Bronny James Jamal Murray LeBron James NBA季後賽 湖人 金塊

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