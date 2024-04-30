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NBA／詹姆斯下季續戰？經紀人保羅：相信他還能打兩三年
隨著湖人於首輪季後賽再次敗給衛冕軍金塊，下個賽季即將年滿40歲的詹姆斯（LeBron James）是否會繼續打球和還會打多久的問題再次浮上檯面，而他的經紀人保羅（Rich Paul）也在節目上給出肯定的答案。
當被問及詹姆斯下個賽季是否會繼續打球，保羅表示，「我相信會的，我認為我們仍會在明年看到他在場上打球。至於還會打幾年，我不知道，但我認為以他的競技狀態應該還能再打兩三年。」
詹姆斯被金塊淘汰之後不免也被問到這個問題，他表示，「不知道自己未來在NBA的計劃。目前專注於家庭，之後將參加美國男籃的訓練營。」詹姆斯本季再披美國男籃戰袍，將和柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）攜手出征巴黎奧運，為金牌5連霸而戰。
另一方面，詹姆斯一直以來的夢想就是能和大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球，布朗尼今年將投入NBA選秀；據消息指出，湖人可能會在第二輪選他，但布朗尼如果被其他球隊選走，詹姆斯是否願意為了完成和兒子打球的夢想而離開湖人，也是休賽季值得關注的話題。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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