NBA／詹姆斯下季續戰？經紀人保羅：相信他還能打兩三年

隨著湖人於首輪季後賽再次敗給衛冕軍金塊，下個賽季即將年滿40歲的詹姆斯（LeBron James）是否會繼續打球和還會打多久的問題再次浮上檯面，而他的經紀人保羅（Rich Paul）也在節目上給出肯定的答案。

當被問及詹姆斯下個賽季是否會繼續打球，保羅表示，「我相信會的，我認為我們仍會在明年看到他在場上打球。至於還會打幾年，我不知道，但我認為以他的競技狀態應該還能再打兩三年。」

"The guy has committed more than half of his life to the game of basketball"@KlutchSports Founder & CEO, Rich Paul, discussed LeBron’s future when he joined @TheFrankIsola and @Scalabrine 👀#NBAPlayoffs | @RichPaul4 pic.twitter.com/AZkLP1gGGf — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 2024年4月29日

詹姆斯被金塊淘汰之後不免也被問到這個問題，他表示，「不知道自己未來在NBA的計劃。目前專注於家庭，之後將參加美國男籃的訓練營。」詹姆斯本季再披美國男籃戰袍，將和柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）攜手出征巴黎奧運，為金牌5連霸而戰。

LeBron James says he doesn’t know his plans for his NBA future. He is currently focused on his family and then after that, USA Basketball training camp. pic.twitter.com/ChWItauvyh — Hoops (@HoopMixOnly) 2024年4月30日

另一方面，詹姆斯一直以來的夢想就是能和大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球，布朗尼今年將投入NBA選秀；據消息指出，湖人可能會在第二輪選他，但布朗尼如果被其他球隊選走，詹姆斯是否願意為了完成和兒子打球的夢想而離開湖人，也是休賽季值得關注的話題。