NBA／詹姆斯生涯第2次首輪出局 創最快結束季後賽之旅

被稱為聯盟生死戰之王的詹姆斯（LeBron James），頂著39歲的年紀，在今天作客丹佛的關鍵戰役中奮戰44分鐘，狂攻30分11助攻9籃板4抄截，特別是當戴維斯（Anthony Davis）左肩受傷之後，詹姆斯頻頻搶分創造攻勢，避免球隊直接被金塊帶走，保留最後贏球的可能性。

不過湖人和金塊一路僵持到比賽最後時刻，又一次讓大心臟的穆雷（Jamal Murray）上演致命一擊，仍是遭淘汰出局。總計金塊與湖人近13次交手贏了12場，其中季後賽交手更是取得8勝1敗絕對優勢。

根據統計，這是詹姆斯21年生涯中第2次面臨一輪遊，前一次是在2021年面對太陽；當時湖人是在0比3情況下連扳兩場，最後還是提前出局。因此，今年賽季也是詹姆斯生涯最快結束季後賽之旅的紀錄。

總計詹姆斯季後賽戰績是183勝104敗，54個系列賽中，41次成功晉級，13次遭淘汰。此外，詹姆斯生涯一共打了28場瀕臨淘汰的生死戰，場均得分與累積20場破30分的比賽均高居史上第一。

今年5場系列賽中，詹姆斯場均出賽40.7分鐘，攻下27.8分8.8助攻6.8籃板2.4抄截1阻攻，投籃命中率高達56.6%，三分命中率38.5%。

39歲的詹皇依然神勇如昔，只是時不我與。