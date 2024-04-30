NBA／美媒曝湖人帥位太危險！漢姆盛讚老闆、總管很棒

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）執教功力一直受許多球迷質疑，本季再度以第7種子身分進入季後賽，首輪以1：4不敵金塊，慘遭淘汰。賽後美媒《The Athletic》爆料，漢姆的帥位非常危險。

金塊穆雷（Jamal Murray）G5最後3.6秒，投進中距離跳投，取得2分領先。湖人暫停已用光，前鋒普林斯（Taurean Prince）接到球後只能馬上出手外線，逆轉失敗。

湖人連2年被金塊淘汰，漢姆受訪時表示，「我還是為團隊感到驕傲，顯然這個系列賽對我們不利，沒按照想要的方式進行，但為了主場那勝和今天這場比賽奮鬥，球員們表現出很大的勇氣和韌性。」

湖人G3在主場不敵金塊，當天比賽主場球迷高喊「開除火腿」，如今湖人正式出局，《The Athletic》指出漢姆的總教練位置相當危險，消息人士指出，「漢姆極度不可能回歸，未來幾天將評估出錯的地方，並做出最終決定。」

漢姆2022年和湖人簽下4年2000萬美元合約，他今天受訪時也提到，「代表湖人是不可思議的經歷，無法要求比珍妮巴斯（Jeanie Buss）更好的老闆，比佩林卡（Rob Pelinka）更好的總管。這兩年我見證很多事，我將繼續努力工作，控制我能控制的事。」