NBA／差點又被熱火球員弄傷 泰托姆：阿德巴約不是故意的

塞爾蒂克季後賽首輪G4作客熱火，終場以102：88贏球，系列賽取得3：1聽牌。不過主力長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）遭遇右小腿緊繃傷勢，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）也在比賽中被墊腳，差點受傷。

這是塞爾蒂克隊史第29次系列賽取得3：1領先，前28次綠衫軍都贏下系列賽。懷特（Derrick White）狂砍生涯季後賽新高38分，是本場獲勝最大功臣，他賽後將好表現歸功總教練馬祖拉（Joe Mazzulla），「自從他接掌兵符以來，就給我很大的信心。」

波爾辛吉斯因右小腿緊繃提前退場，要等待檢查結果出爐，才能確定缺席多久。另外，泰托姆比賽中被熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）墊腳，令不少球迷擔心。泰托姆受訪時提到，「這次扭到的地方，就是上賽季G7對熱火扭到的。」

泰托姆G1才差點被熱火前鋒馬丁（Caleb Martin）弄傷，今天又被害到，引發綠衫軍球迷不滿，泰托姆表示，「受傷當下真的感覺不妙，但我不想把事情誇大，我不認為阿德巴約是故意的。」