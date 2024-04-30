NBA／時代的眼淚！詹姆斯、柯瑞、KD同時放假 提前備戰奧運

39歲聯盟巨星詹姆斯（LeBron James）雖然躲過生涯首次第一輪被橫掃的命運，但在丹佛主場的關鍵第5戰中，湖人又一次遭到穆雷（Jamal Murray）致命「神仙球」狙擊，以2分之差飲恨慘遭淘汰出局。

詹姆斯的出局，加上杜蘭特（Kevin Durant）被橫掃，柯瑞（Stephen Curry）則是無緣季後賽，這是聯盟自2005年以來首次出現三大巨星皆無緣打進季後賽第二輪，被視為聯盟真正世代交替的表徵。

另一方面，由於詹姆斯、柯瑞和杜蘭特已經確定加入美國男籃，攜手出征巴黎奧運，等同於他們將會有足夠時間休養生息，為接下來金牌5連霸而戰。像是杜蘭特就提到，國家隊預計會在7月初開始集訓。

球迷網友更指出，加上布克（Devin Booker）和戴維斯（AnthonyDavis）也是一同提前出局，美國隊的先發五虎可以開始準備團練了。

在美國隊12名確定成員中，灰狼的愛德華（Anthony Edwards）已經率先晉級第二輪，溜。馬的哈利伯頓（TyreseHaliburton）、塞爾蒂克的泰托姆（JaysonTatum）與哈勒戴（Jrue Holiday）都是處於聽牌優勢。

兩位長人76人的安比德（Joel Embiid）和熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）都面臨淘汰邊緣；至於雷納德（Kawhi Leonard）所屬的快艇正在獨行俠激戰中，不過他本身受到傷勢影響，這個系列賽能否上場仍是問號。