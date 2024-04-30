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NBA／開酸？金塊教頭稱約柯奇0罰球令人驚訝、漢姆是好教練

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊教頭馬龍(中)、穆雷(左)。 美聯社
金塊教頭馬龍(中)、穆雷(左)。 美聯社

金塊季後賽首輪G5靠著穆雷（Jamal Murray）3.6秒投進致勝中距離，以108：106贏球，淘汰湖人。賽後金塊教頭馬龍（Michael Malone）點出約柯奇（Nikola Jokic）全場0罰球，直言這是最令人驚訝的數據。

湖人全場在罰球線上取得27：9優勢，馬龍受訪時表示，「約柯奇今晚拿到25分20籃板9助攻，還有更驚人的統計數據，罰球線0投0中。」隨後記者會現場出現笑聲。

馬龍還稱讚湖人教頭「火腿」漢姆（Darvin Ham）執教功力，「我認為漢姆是一名很棒的教練，這不是很簡單的事。他是好人和好教練，我誠心祝福他，希望他能在那待很久，因為他配得上。」

馬龍透露穆雷賽前對他說，「很高興我上場，因為我不知道如果今天沒上場，我們能不能贏。」馬龍大讚穆雷，「那孩子是勇士，重要的時刻，他就會發光發熱。」

Jamal Murray NBA季後賽 Nikola Jokic 湖人 金塊

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