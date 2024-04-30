NBA／KD離開勇士後帶隊成績慘 名嘴史密斯批：自作自受

杜蘭特（Kevin Durant）曾與「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson），聯手奪下2座總冠軍。不過他2019年離隊至今，最多只走到季後賽第二輪，戰績13勝18敗，被部分球迷認為不會帶隊，美國體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）也直言，這是杜蘭特自作自受。

史密斯強調自己很愛杜蘭特，並稱讚他是最偉大進攻球員，但他表示，「杜蘭特離開柯瑞，與厄文（Kyrie Irving）聯手。後來離開籃網去太陽，這種情況是自作自受，當你這樣離開時，會比拿下兩座冠軍，更讓人難以忘記。」

杜蘭特效力勇士前2季都奪下總冠軍，第3年因傷無法完成三連霸偉業。杜蘭特離開勇士後，2020年因傷休養整季，2021年次輪與公鹿大戰7場被淘汰，2022年首輪遭塞爾蒂克橫掃，2023年次輪6場輸給金塊，本季再度被橫掃。

ESPN分析師哈恩（Alan Hahn）認為，X（推特）是摧毀勇士王朝的關鍵，因為杜蘭特太在意網友言論，包含勇士是柯瑞的球隊以及爭冠方式。哈恩表示，「杜蘭特聽這些東西，然後去其他地方，在布魯克林失敗，現在看起來鳳凰城也失敗，他應該留在勇士，但他看太多NBA推特言論。」