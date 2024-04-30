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NBA／熱火前景黯淡！綠衫軍3：1領先 系列賽沒輸過

中央社／ 綜合外電報導
面對殘缺熱火，塞爾蒂克有望提前買單。 法新社
面對殘缺熱火，塞爾蒂克有望提前買單。 法新社

波士頓塞爾蒂克今天靠懷特（Derrick White）砍進8記三分球，攻下生涯新高的38分，在客場102比88大勝邁阿密熱火，在7戰4勝制季後賽首輪3比1聽牌。

這場比賽，熱火精神領袖巴特勒（Jimmy Butler）和另一主力洛齊爾（Terry Rozier）仍舊因傷高掛免戰牌，讓球隊戰力大打折扣。

塞爾蒂克首節靠懷特包括三分球5投4中在內，8次出手命中6球，一個人就砍進16分，以34比24領先熱火達兩位數。上半場塞爾蒂克三分球19投9中，命中率達4成74，主場出賽的熱火卻找不到準星，三分線外出手16次僅命中3球，命中率只有1成88，這讓塞爾蒂克半場打完53比36領先。

下半場開打後，塞爾蒂克在懷特爆扣得手後，領先超過20分，並在他單節攻下11分的帶領下，81比59將領先拉開到22分，在熱火反撲無力的情況下，塞爾蒂克輕鬆拿下勝利。

美國當地時間5月1日（台灣時間5月2日）將在波士頓進行系列賽第5戰，目前已經聽牌的塞爾蒂克有機會在主場晉級到次輪。

熱火今天在家出賽，三分砲火卻卡彈，33次出手只進了9球，命中率僅2成73，不及塞爾蒂克的3成78，是輸球一大關鍵。

這是塞爾蒂克隊史第29次在7戰4勝制的系列賽以3比1領先，過去的28次他們全部贏得系列賽並取得晉級。

塞爾蒂克陣中，懷特攻下全場最高38分，泰托姆（Jayson Tatum）有20分11籃板的雙十表現，布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）分別拿下17分、11分。

熱火方面，阿德巴約（Bam Adebayo）搶下25分、17籃板，赫洛（Tyler Herro）、馬丁（Caleb Martin）分別攻下19分、18分。

NBA季後賽

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