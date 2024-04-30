NBA／波爾辛吉斯右小腿緊繃提前退場 過往傷病史引發疑慮
塞爾蒂克和熱火第4戰上半場結束前，綠衫軍禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在沒有對抗的情況下，疑似出現右小腿受傷情況被迫退場。之後球團也宣告他不會回歸。
後續報導指出，波爾辛吉斯是面臨右小腿緊繃的傷勢，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則補充提到，波爾辛吉斯似乎沒有傷到跟腱。
有醫學專家認為，波爾辛吉斯可能是小腿有拉傷緊繃的情況，至於詳細情況還要看核磁共振檢查而定。倘若是1級拉傷，可能要休息1到2周，若是更嚴重的2級拉傷，就要休兵3到6周。
對於過往傷病史不斷的波爾辛吉斯來說，任何風吹草動都會引發不安；倘若他無法上場，對於本季志在奪冠的聯盟龍頭塞爾蒂克來說，勢必會是一個巨大打擊。
在熱火主場的第4戰中，塞爾蒂克靠著懷特（Derrick White）狂砍季後賽新高38分，全場最多領先28分，還是順利取得聽牌資格。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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