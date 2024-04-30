快訊

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

任天堂Switch 2超詳細8細節曝光！磁吸Joy-Con、新增按鈕、螢幕更大

NBA／波爾辛吉斯右小腿緊繃提前退場 過往傷病史引發疑慮

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯因傷提前退場，是否會缺席後續比賽仍待觀察。 法新社
波爾辛吉斯因傷提前退場，是否會缺席後續比賽仍待觀察。 法新社

塞爾蒂克和熱火第4戰上半場結束前，綠衫軍禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在沒有對抗的情況下，疑似出現右小腿受傷情況被迫退場。之後球團也宣告他不會回歸。

後續報導指出，波爾辛吉斯是面臨右小腿緊繃的傷勢，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則補充提到，波爾辛吉斯似乎沒有傷到跟腱。

有醫學專家認為，波爾辛吉斯可能是小腿有拉傷緊繃的情況，至於詳細情況還要看核磁共振檢查而定。倘若是1級拉傷，可能要休息1到2周，若是更嚴重的2級拉傷，就要休兵3到6周。

對於過往傷病史不斷的波爾辛吉斯來說，任何風吹草動都會引發不安；倘若他無法上場，對於本季志在奪冠的聯盟龍頭塞爾蒂克來說，勢必會是一個巨大打擊。

在熱火主場的第4戰中，塞爾蒂克靠著懷特（Derrick White）狂砍季後賽新高38分，全場最多領先28分，還是順利取得聽牌資格。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／懷特滅火狂砍季後賽新高38分 塞爾蒂克強勢聽牌

在足球巨星梅西（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）到場觀戰下，塞爾蒂克持續在邁阿密客場逞兇。 懷特（Derrick White）狂砍生涯季後賽新高38分，其中22分出

NBA／雷霆4連勝橫掃鵜鶘 睽違8年再闖第二輪

在沒有退路的情況下，鵜鶘在主場硬拚了前三節，到第四節初還握有5分領先，但威廉斯（Jalen Williams）和吉迪（Josh Giddey）聯手殺出一波18比2的攻勢，一口氣扭轉戰局，也把鵜鶘打入深

NBA／「斑馬」回鄉出賽！2025海外賽 馬刺巴黎戰溜馬

馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新賽季有機會回鄉出賽，NBA今天公布2025年海...

NBA／太陽遭橫掃 比爾沉澱一天喊：健康狀況就不同

退無可退的關鍵戰，太陽隊「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）昨天卻提前犯滿，坐在板凳區看球隊遭灰狼隊4戰淘汰...

NBA／太陽諾基奇季後賽3勝17敗 勇士格林嗆：大軟蛋被淘汰了

太陽昨天在季後賽首輪G4不敵灰狼，系列賽慘遭橫掃。勇士前鋒格林（Draymond Green）也見獵心喜，在自家節目上嗆太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）是「大軟蛋」。 格林去年12月在

NBA／波爾辛吉斯右小腿緊繃提前退場 過往傷病史引發疑慮

塞爾蒂克和熱火第4戰上半場結束前，綠衫軍禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在沒有對抗的情況下，疑似出現右小腿受傷情況被迫退場。之後球團也宣告他不會回歸。 後續報導指出，波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。