快訊

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

任天堂Switch 2超詳細8細節曝光！磁吸Joy-Con、新增按鈕、螢幕更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／懷特滅火狂砍季後賽新高38分 塞爾蒂克強勢聽牌

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。 法新社
懷特大爆發，幫助綠衫軍輕鬆聽牌。 法新社

在足球巨星梅西（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）到場觀戰下，塞爾蒂克持續在邁阿密客場逞兇。

懷特（Derrick White）狂砍生涯季後賽新高38分，其中22分出現在上半場，幫助球隊建立17分領先優勢。在全場最多領先28分優勢下，塞爾蒂克再以102比88撲滅熱火，系列賽取得3勝1敗聽牌資格。

這場比賽懷特還砍進季後賽新高8記三分球，這他成為隊史首位在季後賽至少拿到38分3阻攻還命中8顆三分球的球員。

泰托姆（Jayson Tatum）拿下20分11籃板5助攻，連續4場至少得到20分。他在第四節一次出手時曾遭受阿德巴約（Bam Adebayo）的1級惡意犯規，腳落地險些出現受傷情況，讓隊友霍福特（Al Horford）也忍不住上前理論。所幸泰托姆並無大礙。

布朗（Jaylen Brown）獲得17分5籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）11分6籃板6助攻；波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上半場結束前在沒有對抗情況下受傷退場，之後又沒能回歸，他得到7分3籃板。

人手短缺的熱火陣，陣中僅3人得分兩位數，阿德巴約獲得25分17籃板5助攻，赫洛（Tyler Herro）19分4籃板4助攻，馬丁（Caleb Martin）18分。

根據統計，包含例行賽在內，本季當塞爾蒂克將對手得分控制在100分以下，戰績是18戰全勝。至於熱火季後賽跨季已經在主場吞下6連敗。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／懷特滅火狂砍季後賽新高38分 塞爾蒂克強勢聽牌

在足球巨星梅西（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suarez）到場觀戰下，塞爾蒂克持續在邁阿密客場逞兇。 懷特（Derrick White）狂砍生涯季後賽新高38分，其中22分出

NBA／雷霆4連勝橫掃鵜鶘 睽違8年再闖第二輪

在沒有退路的情況下，鵜鶘在主場硬拚了前三節，到第四節初還握有5分領先，但威廉斯（Jalen Williams）和吉迪（Josh Giddey）聯手殺出一波18比2的攻勢，一口氣扭轉戰局，也把鵜鶘打入深

NBA／「斑馬」回鄉出賽！2025海外賽 馬刺巴黎戰溜馬

馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新賽季有機會回鄉出賽，NBA今天公布2025年海...

NBA／太陽遭橫掃 比爾沉澱一天喊：健康狀況就不同

退無可退的關鍵戰，太陽隊「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）昨天卻提前犯滿，坐在板凳區看球隊遭灰狼隊4戰淘汰...

NBA／波爾辛吉斯右小腿緊繃提前退場 過往傷病史引發疑慮

塞爾蒂克和熱火第4戰上半場結束前，綠衫軍禁區門神波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在沒有對抗的情況下，疑似出現右小腿受傷情況被迫退場。之後球團也宣告他不會回歸。 後續報導指出，波

NBA／愛德華率灰狼首次橫掃 終結季後賽19年沒贏過紀錄

季後賽背水一戰的太陽隊，當家球星布克昨天狂轟49分，杜蘭特也有33分，但灰狼隊看板人物愛德華下半場大爆發，全場攻下40分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。