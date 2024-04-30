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NBA／「斑馬」回鄉出賽！2025海外賽 馬刺巴黎戰溜馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊溫班亞瑪。法新社
馬刺隊溫班亞瑪。法新社

馬刺隊話題新秀「法國狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）新賽季有機會回鄉出賽，NBA今天公布2025年海外賽將在巴黎登場，1月23日和25日的兩場例行賽將由馬刺隊出戰溜馬隊，讓溫班亞瑪返回花都展現球技。

去年投入NBA選秀會的溫班亞瑪，曾效力巴黎職業籃球隊大都會92，以NBA選秀狀元加入馬刺隊後，20歲的他菜鳥年繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻和聯盟最佳的3.6阻攻表現，71場出賽全部先發，平均上場時間29.7分鐘，成為新人王熱門人選。

馬刺2006年熱身賽也曾2度在巴黎出賽，當時陣中有名人堂球星「法國小跑車」帕克（Tony Parker），2025年海外賽將是團隊暌違19年再訪花都，溜馬則是隊史第一次造訪法國。

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