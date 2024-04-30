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NBA／愛德華大爆發 灰狼首支晉級 布克飆49分無力回天

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
愛德華帶領灰狼創造隊史首次橫掃。 路透社
愛德華帶領灰狼創造隊史首次橫掃。 路透社

季後賽背水一戰的太陽隊，當家球星布克昨天狂轟49分，杜蘭特也有33分，但灰狼隊看板人物愛德華下半場大爆發，全場攻下40分就有31分集中在後兩節，率隊在拉鋸戰以122：116勝出，4連勝淘汰太陽，除完成隊史首次季後賽橫掃，也終結長達19季未贏過系列賽的悲情紀錄。

灰狼以西區第3種子挺進季後賽，昨打完半場雖陷入46：51落後，但愛德華換框再戰後火力全開，第4節兩度暴扣穩住灰狼勝果，最終在超過20次互換領先下「踢館」成功。

22歲的愛德華23投13中，包括13投7中的三分球，他表示，明白太陽想延長戰線會盡力搶勝，自己以實際表現讓對手結束賽季。本季是愛德華第4個NBA賽季，隊友戈貝爾讚說：「我們看著他成長，作為一個領導者、一個球員、一個男人都是。」

灰狼昨成第1支晉級球隊，卻出現特別傷兵，總教練芬奇在第4節尾聲遭自家後衛康利撞到右膝，直接被攙扶離場，球團賽後證實54歲主帥右膝髕腱撕裂。最後1分41秒暫代總教練職位的灰狼助理教練諾里說，球隊中每人都有自己角色、互相扶持，「我知道聽來有點老套，但就是要有下個人站出來，就連教練團也如此。」

太陽本季後衛比爾加入後組成「三巨頭」，昨布克、杜蘭特聯手攻下82分仍遭淘汰，跨季吞下季後賽6連敗更寫隊史難堪紀錄。

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