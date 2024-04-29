NBA／季後賽待5支球隊皆拿過30分 哈登史上第一人

系列賽堪稱快艇陣中表現最穩定的哈登（James Harden），在今天客場比賽中又飆出33分7助攻6籃板，這讓他成為第一位季後賽在5支不同球隊都拿到至少30分的球員，這5隊分別是雷霆、火箭、籃網、76人、快艇

加上這場傳出7次助攻，哈登生涯季後賽總助攻數累積1041次，超越已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant），排名史上第11位。

Paul George and James Harden stepped up in a big way for the @LAClippers in Game 4 to even the series at 2-2!



Paul George: 33 PTS | 8 AST | 6 REB | 4 STL | 7 3PM

James Harden: 33 PTS | 7 AST | 6 REB | 4 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/QQJKc9jqWW — NBA (@NBA) 2024年4月28日

哈登前4戰場均攻下26分7助攻4籃板1抄截1.3阻攻，三項命中率分別為54%/50%/91%，真實命中率達73.1%。統計，哈登這一輪系列賽的效率值創生涯第2高，僅次於2020-21年首輪對綠衫軍的比賽。

「我們面臨背水一戰，不能帶著3比1的比數回到主場，必須要扳平系列賽。」哈登談到第4戰的爆發。

James Harden scored 15 4th quarter points in the win!



Harden This series

28 PTS, 8 AST, 6 3PT, 1 TO

22 PTS, 8 AST, 1 TO

21 PTS, 5 AST, 5 3PT (54% FG)

33 PTS, 7 AST, 4 3PT (70% FG)pic.twitter.com/wBr9N5NvN7 — Ballislife.com (@Ballislife) 2024年4月28日

在雷納德（Kawhi Leonard）休兵且系列賽都可能無法回歸的情況下，喬治（Paul George）也扛下進攻重擔，同樣攻下33分，還有8助攻6籃板4抄截的全能表現。對此，哈登也大為稱讚。

「他打得很有侵略性，拉開進攻空間。我們前一場沒有打好，所以這場比賽我們一開始就想打出侵略性。」哈登說。

面對現在2比2平手僵局，下一戰將回到洛城，哈登表示將會透過看影片找出可以改進並升級的地方。「我們會看比賽的影片，看看還有哪些地方可以做得更好，努力去捍衛主場。」