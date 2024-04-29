NBA／兩球星受傷波提斯還被驅逐 公鹿教頭：季後賽情緒高漲

公鹿今天在季後賽首輪G4以113：126不敵溜馬，系列賽陷入1：3落後。公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）直言，波提斯（Bobby Portis）提前離場對球隊非常不幸。

波提斯以火爆個性聞名，他今天開賽不到7分鐘，就因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場。公鹿兩大球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）都因傷缺陣，缺兵少將的公鹿陷入苦戰，最終吞敗。

今天上半場就出現6次技術犯規，包含波提斯領到2次技術犯規，被驅逐出場。瑞佛斯受訪時直言，「這對我們來說很不幸，季後賽總是情緒高漲，這種情況一旦發生，就無法挽回。」瑞佛斯也談到球隊傷兵造成的影響，「我們知道進入比賽後，要做平常沒在做的事，我認為我們有堅持住。」

Bobby Portis vs. Andrew Nembhard. 👀



pic.twitter.com/AlZut1r87Q — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年4月28日

溜馬長人透納（Myles Turner）今天外線9投7中，豪取29分9籃板，他命中三分球時，主場球迷們高喊他的名字。對此，透納表示，「當下我沒注意到他們在喊我的名字，後來才發現。這非常特別，我知道這座城市對我和我的家人代表什麼。」