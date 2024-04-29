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NBA／轟40分射下太陽 愛德華：要秀給對手看

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

上半場僅拿9分，灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards ）下半場火力全開，面對太陽隊的西區季後賽首輪第4戰，後兩節砍下31分，霸氣說要「秀給對手看」，不讓太陽有延長戰線機會。

在愛德華全場40分演出助陣下，灰狼在拉鋸戰以122：116搶下客場勝利，隊史首度4戰橫掃對手。

「這就像是，你們要擊敗我們，而我秀給他們看。」愛德華直到讀秒階段還秀暴扣美技，一舉澆熄太陽反撲氣焰，也讓灰狼終結連19季不曾嘗過季後賽勝利的另類紀錄。

22歲的愛德華今天23投13中，包括13投7中的三分球，除了最後19秒暴扣，第4節2分14秒左側切入後右手單臂灌籃也展現雷霆萬鈞氣勢。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）提到，第4年在NBA征戰的愛德華不斷進步，「我們看著他成長，作為一個領導者，一個球員，一個男人都是。」

灰狼19季不曾在季後賽晉級，和國王隊並列NBA史上第3長紀錄，僅次於巫師隊的22季和快艇隊1976到2006年的連續29季，今天不但揮別悲情，且成為本季首支晉級第二輪的隊伍，等待金塊隊和湖人隊的勝家出爐會師西區4強賽。

NBA季後賽

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