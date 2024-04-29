NBA／罕見教練傷兵！灰狼主帥意外遭康利衝撞 恐造成髕腱撕裂

太陽今於客場以122比116擊敗太陽，系列賽4連勝完成橫掃，但第四節末段卻發生意外插曲。康利（Mike Conley）在一次傳球過程當中，不慎衝撞到站在一旁的總教練芬奇（Chris Finch），隨即被攙扶下場接受檢查和治療。根據報導指出，這次衝撞可能造成芬奇的髕腱撕裂。

談及這次意外事件，灰狼助理教練諾里（Micah Nori）表示，「每個人都有自己的角色，互相支持彼此，雖然這聽起來有點老套，但這就是要有下一個人站出來的概念，即使是教練團隊也是如此。」

Coach Finch is down and holding his knee pic.twitter.com/dt7iXlGOEv — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年4月29日

所幸灰狼不受這次意外影響，最終還是拿下勝利，完成橫掃晉級到第二輪，下一輪將對上金塊與湖人系列賽的勝隊。此戰當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）狂轟40分，外帶9籃板6助攻2阻攻1抄截的全方位表現，比賽中多次的精采暴扣，讓觀眾大呼過癮。值得一提的是，灰狼上一次贏得季後賽的系列賽時，愛德華僅2歲，同時這還是唐斯（Karl-Anthony Towns）生涯第一次晉級第二輪系列賽。

撞傷主帥的老將康利此役命中率不佳，10投2中拿下10分7助攻4籃板，關於此次意外，球迷也寫道，「上次有教練傷退是什麼時候，還是這是第一次發生？」、「被NBA球員撞像被卡車撞」、「看NBA這麼久第一次看到教練受傷的」、「希望這能給湖人球員靈感」。

Chris Finch "feared to have a torn patellar tendon" on his knee following the collision with Mike Conley late in Game 4, per @ShamsCharania pic.twitter.com/gRNFrHuuKq — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年4月29日