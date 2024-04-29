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NBA／布克、KD合轟82分無用 灰狼愛德華砍40分橫掃太陽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
愛德華下半場大復活率領灰狼淘汰太陽。 路透社
愛德華下半場大復活率領灰狼淘汰太陽。 路透社

背水一戰的太陽隊今天主場再失守，儘管當家球星布克（Devin Booker）狂轟49分、杜蘭特（Kevin Durant）也有33分演出，但灰狼隊雙星唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards）也各有28分和40分表現，尤其愛德華下半場火力全開，助隊拉鋸戰中以122：116勝出，隊史首度4戰「橫掃」勝出，率先晉級第二輪。這也是灰狼自2003-04年賽季後再次闖進季後賽第二輪。

今天比賽打得拉鋸，首節太陽以26：25微幅領先，半場結束前再靠布克投進壓哨球取得51：46優勢，但灰狼有愛德華第3節外線連發領軍，3節打完太陽領先縮小到92：90；第4節愛德華維持火熱手感，讓灰狼比分反超。

愛德華2分12秒左側切入後右手單臂灌籃，讓灰狼取得115：111領先，也逼使太陽喊出暫停。恢復比賽後愛德華切入時右腳踝微「翻船」，雖仍能繼續比賽，反而是1分41秒時灰狼主帥灰狼主帥芬奇（Chris Finch）被自家後衛康利（Mike Conley）撞到，芬奇膝蓋受傷被攙扶出場，沒能在場邊見證球隊淘汰太陽。

愛德華上半場僅得9分，下半場火力全開，最後19.5秒再度展現暴扣美技，得分也突破40分大關；最終轟下40分、9籃板外帶6助攻，搭配唐斯28分、10籃板，率隊橫掃太陽，且是隊史首度季後賽只花4戰就結束系列賽。

布克轟下全場最高49分，杜蘭特也有33分演出，但「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）13投僅4中拿9分，且提前犯滿，太陽沒能躲過淘汰命運，且連同今天輸球已吞下跨季的季後賽6連敗，改寫難堪隊史紀錄。

NBA季後賽

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