NBA／獨行俠差點完成31分大逆轉 唐西奇：我辜負了厄文
獨行俠今主場迎戰少了球星雷納德（Kawhi Leonard）的快艇，首節打完以23分落後，第二節更一度落後達31分，雖然靠著厄文（Kyrie Irving）單場狂轟40分，第四節一度反超，但最終仍以111比116輸球，無緣在主場搶先聽牌。唐西奇（Luka Doncic）在賽後也表示，「我辜負了厄文。」
唐西奇談及厄文今天的表現時說道，「我應該要再幫他更多的，我覺得辜負他了。他已經竭盡他的所能，在這個系列賽中，一直為我們帶來驚人的表現。」
今日狂飆40分，第四節更用高難度拉桿突破快艇3個人防守，幫助球隊超前比數的厄文表示，「我們在比賽前段給自己挖了個坑，但現在沒有時間抱怨或找藉口，我們是時候該振作起來了。」
獨行俠教練基德（Jason Kidd）表示，「這場比賽就跟第一戰一樣。開賽因為某些原因，我們表現不佳。我們一直都有開局慢熱的問題，這是我們必須作為一支團隊需要討論的事情，下場比賽我們必須確保從一開始就做好準備，不能再等待。」
今日三分球9投1中，仍繳出29分10籃板10助攻大三元表現的唐西奇，在今日以32場出賽達成生涯季後賽的1000分，和球星貝勒（Elgin Baylor）並列史上第3快，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的28場和張伯倫（Wilt Chamberlain）的29場。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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