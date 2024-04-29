NBA／金塊核心穆雷G5出戰成疑！湖人防守悍將有望復出

金塊季後賽首輪與湖人交手，前3戰都拿下勝利，但G4關門失敗。如今又傳出壞消息，當家後衛穆雷（Jamal Murray）因左腿拉傷，G5出戰成疑。

穆雷雖然在G2上演絕殺，令許多球迷印象深刻，但事實上他這個系列賽，狀態相當低迷。出賽4場，平均得到21.5分7.3助攻5.0籃板，整體投籃命中率只有38%，三分球命中率僅20.8%。現在又傳出受傷消息，讓不少金塊球迷相當擔心。

反觀湖人這邊傳出好消息，防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）有望歸隊，但傷病報告同樣寫著「出戰成疑」。

明天雙方將回到金塊主場，進行系列賽G5。史上前152支陷入0：3落後的球隊，最終都被淘汰，湖人將挑戰創造奇蹟。