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NBA／金塊核心穆雷G5出戰成疑！湖人防守悍將有望復出

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊後衛穆雷(左)。 美聯社
金塊後衛穆雷(左)。 美聯社

金塊季後賽首輪與湖人交手，前3戰都拿下勝利，但G4關門失敗。如今又傳出壞消息，當家後衛穆雷（Jamal Murray）因左腿拉傷，G5出戰成疑。

穆雷雖然在G2上演絕殺，令許多球迷印象深刻，但事實上他這個系列賽，狀態相當低迷。出賽4場，平均得到21.5分7.3助攻5.0籃板，整體投籃命中率只有38%，三分球命中率僅20.8%。現在又傳出受傷消息，讓不少金塊球迷相當擔心。

反觀湖人這邊傳出好消息，防守大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）有望歸隊，但傷病報告同樣寫著「出戰成疑」。

明天雙方將回到金塊主場，進行系列賽G5。史上前152支陷入0：3落後的球隊，最終都被淘汰，湖人將挑戰創造奇蹟。

Jamal Murray NBA季後賽 湖人 金塊

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