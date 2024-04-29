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NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇總教練泰隆魯。 美聯社
快艇總教練泰隆魯。 美聯社

快艇今天作客獨行俠，儘管球星雷納德（Kawhi Leonard）再度因傷缺陣，但哈登（James Harden）和喬治（Paul George）合砍66分，幫助快艇以116：111贏球，系列賽扳成2：2平手。

快艇本場一度領先達31分，但最終只以5分之差險勝。對此快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，「他們是很棒的球隊，厄文（Kyrie Irving）和唐西奇（Luka Doncic）都會投籃，我們知道他們會追分，而且我們也沒想到這場會領先31分。」泰隆魯強調，「季後賽中贏多少不重要，不管是1分還是40分。」

唐西奇今晚拿下個人季後賽生涯第4次大三元，哈登盛讚他是名人堂等級球員，「防守方面，你能做的只有這麼多。」哈登今天全場17投12中，得到33分7助攻，他表示，「我來到這支球隊的心態是盡力贏球，並達成最終目標。」

唐西奇前3戰展現出色防守能力，但根據快艇記者李恩（Joey Linn）統計，本場快艇球員面對唐西奇的防守，15投10中。下一戰快艇要回到主場，進行天王山之戰，台灣時間5月2日舉行。

NBA季後賽 快艇 獨行俠

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