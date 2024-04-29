NBA／公鹿三主將全滅 溜馬外線轟破隊史紀錄率先聽牌

以第3種子身份進入季後賽，公鹿隊季後賽首輪第4戰卻少了3位大將，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）因傷缺陣，先發前鋒波提斯（Bobby Portis）今天打不到7分鐘就因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，讓主場的溜馬隊以破隊史紀錄的22記三分彈守護勝利，以126：115收下3連勝，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢，只差1勝就能演出「下剋上」戲碼。

里拉德第3戰第四節傷到右腳阿基里斯腱，2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，波提斯則是今天第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，兩人在籃下推擠，奈哈德先推了波提斯，波提斯接續對奈哈德揮拳，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。

雖少了3名主力，公鹿首節在米道頓（Khris Middleton）8分領軍下以33：33和溜馬打平，但溜馬靠第三節31：21攻勢拉開領先，且團隊外線手感火燙，全場三分球43投22中、命中率超過5成1，進球數也寫下隊史季後賽新猷。

溜馬今天點點開花，6人得分兩位數，中鋒透納（Myles Turner）表現能裡能外，三分球9投7中飆進全隊最高29分外帶9籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也有5記三分彈在內的24分；公鹿以中鋒B.洛培茲（Brook Lopez）27分最高，米道頓25分、10籃板，畢斯利（Malik Beasley）20分。