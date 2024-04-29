NBA／主場被紐約球迷攻佔 安比德生氣喊失望：這不OK
76人隊今天主場迎戰尼克隊，但92：97輸掉季後賽首輪第4戰、遭尼克取得3：1「聽牌」優勢不說，場館還被不少尼克球迷「攻佔」，讓聽到球迷喊尼克球星布朗森（Jalen Brunson）「MVP」的76人球星安比德（Joel Embiid）不是滋味。
「讓人失望。」安比德被問到尼克球迷「踢館」的想法如此回答，「我愛我們球迷。這很不幸，我是不會叫他們出場，但讓人失望。」
安比德表示，費城和紐約相去不遠，的確有很多尼克球迷前來，但他從沒見過如此情形，「我在這已經10年，是的，這讓我有點生氣，尤其費城被視為一座運動城市，球迷總是樂於展現，我不認為這情況該發生，這很不OK。」
不同於一般主場球隊響有一面倒的球迷歡呼，今天兩隊球迷各為其主，雙方球員進球時球場都能出現歡呼聲。
76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）認為，自家球迷表現很好，感謝地主支持，他也清楚兩支球團地理位置相去不遠，「所以事情就是如此，你必須走出去，必須捍衛一切。」
今天轟下尼克季後賽隊史紀錄47分的布朗森是眾所皆知的NFL費城老鷹隊球迷，他也承認得到的支持程度超出預期，「不騙人，我之前就說過，費城球迷非常堅韌、非常熱情，我是老鷹球迷，我完全明白，但看到尼克人，聽到他們在這裡感覺很酷，非常棒。」
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言